Режиссер «Годзиллы против Конга» Адам Вингард ведет переговоры со студией Legendary насчет продолжения киновселенной. Такое решение компания приняла после успешного проката фильма, сообщает The Hollywood Reporter.

На этапе производства «Годзиллы против Конга» руководство Legendary полагало, что это будет последний фильм франшизы, пока мировой прокат фильма не принес больше 400 млн долларов при бюджете не больше 200 млн. Теперь студия ведет переговоры с постановщиком картины Адамом Вингардом в надежде, что он снова выступит режиссером новых фильмов про монстров.

Пока неясно, когда и к какому проекту присоединится Вингард — он стал популярен у других киностудий, так что у кинодела плотный график. Недавно он подписал контракт с Warner Bros. на создание фильма по «Громовым котам».

THR отмечает, еще во время производства «Годзиллы против Конга» у режиссера и Legendary накопилось достаточно идей о развитии мифологии про монстров. По словам источников издания, одно из возможных названий сиквела — «Сын Конга».