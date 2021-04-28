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Вице-премьер Хуснуллин счел количество регионов в России избыточным. Год назад он говорил по-другому

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:00

Вице-премьер Марат Хуснуллин назвал «неправильным» административно-территориального деления России и заявил, что столько регионов не нужно. Его слова с круглого стола в ВШЭ приводит РБК.

«Нам 85 регионов не нужно. Вот я Еврейской автономной областью не хочу заниматься, не хочу с точки зрения трудозатрат», — сказал он. По его мнению, главы некоторых регионов «не в состоянии ничего выполнять», а на встречах с ним или президентом они «занимают наше время», поэтому нужно «укрупнять регионы».

Хуснуллин предложил объединить ту же Еврейскую автономная область с соседними — «и пусть губернаторы ими занимаются». Изменить принцип деления может создание агломераций, в которые объединятся экономически связанные города. Чиновник также сказал о ненужности 20 тыс. муниципальных образований, вместо них нужно делать упор на «точки роста» — так он называет 21 агломерацию и 3000 межрегиональных опорных пунктов. Он подчеркнул, что это не официальная позиция правительства, а его личное мнение.

К вопросу объединения вице-премьер пообещал вернуться после выборов в Госдуму в сентябре и продолжить развитие программы «Агрессивного развития инфраструктуры».

В прошлом году, отмечает РБК, Хуснуллин назвал идею слияния регионов «провокационной». Во время своего первого интервью в должности вице-премьера он сказал, что вместо объединения нужно искать «пути взаимодействия».

В истории современной России регионы объединялись 5 раз. Почти во всех случаях автономные округа входили в состав соседних краев и областей или объединялись в новый субъект. В первый раз, в 2005 году, образовался Пермский край после слияния Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа.

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