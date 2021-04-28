Фестиваль Burning Man снова отменили из‑за пандемии

Мероприятие должно было пройти с 26 августа по 3 сентября. Теперь представители фестиваля надеются на его проведение в 2022 году.

Фестиваль Burning Man снова отменили из‑за «неопределенностей», связанных с пандемией коронавируса. Об этом организаторы сообщили в инстаграме.

«Несмотря на то что здесь, в США, мы начинаем видеть свет в конце тоннеля и замечаем, что груз постепенно падает с плеч, мы все еще не преодолели пандемию», — говорится в заявлении.

В прошлом году купившим билеты пообещали вернуть деньги, но всех желающих помочь попросили пожертвовать часть или всю стоимость билета. Организаторы объяснили, что эти деньги нужны для выживания и дальнейшего развития Burning Man.