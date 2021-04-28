Москвичей предупредили о прохладной погоде на майские праздники

С 1 по 3 мая температура воздуха в Москве поднимется до 9–14 градусов тепла. Об этом ТАСС рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По его словам, этот показатель на 2–4 градуса ниже климатической нормы. Если в столице на время праздников решат разогнать облака, то 1 мая дождь будет «в основном в Подмосковье».

Специалист отметил, что вечера 1 мая и 2 мая будут уже практически без осадков. 3 мая специалист спрогнозировал дожди.

Ранее Юрий Варакин рассказал, что, несмотря на приход весны, заметно теплой погоды пока что ждать не стоит. В целом в мае не будет рекордных показателей высокой температуры.