В некоторых регионах России майские выходные продлят еще на один день

Власти Ставропольского и Краснодарского краев, Адыгеи, Пензенской и Саратовской областей решили увеличить продленные майские выходные на 1 день. Это связано с днем поминовения усопших, Радоницей, которая состоится 11 мая, пишет РБК.

«Напомню, еще в 2016 году мы установили, что Радоница — день поминовения усопших — должна быть выходным днем. По этому поводу принят краевой закон, он по-прежнему действует. Считаю это правильным. Поминать в этот день ушедших родных и близких людей — давняя народная традиция», — прокомментировал в своем инстаграме глава Ставропольского края Владимир Владимиров.

Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что «это вторые новогодние праздники со всеми вытекающими отсюда последствиями».

Более того, в Адыгее, Башкирии и Татарстане объявили 13 мая дополнительным выходным днем по случаю празднования мусульманского Ураза-байрама. В этих регионах будет 17 выходных дней в мае, уточняет РБК.

Владимир Путин согласился сделать дни между майскими праздниками — 4, 5, 6 и 7 мая — нерабочими. Отправить людей на каникулы президента попросил Роспотребнадзор: глава ведомства Анна Попова считает, что непрерывные выходные должны уменьшить опасность заразиться коронавирусом. В противном случае горожане в перерыве между майскими праздниками ездили бы на дачу и обратно и еще больше разносили инфекцию.