В США снимут четырехчасовой документальный фильм о группе Kiss

Режиссером фильма выступит Ди Джей Виола, известный по рождественскому ромкому Hallmark «Рождественские желания и поцелуи под омелой». Он расскажет о пяти десятилетиях существования легендарного глэм-рок-коллектива.

Лента выйдет в двух частях. Ее спродюсирует Лесли Грейф, который ранее работал над реалити-сериалом «Семейные сокровища Джина Симмонса», посвященном семье вокалиста Kiss. Вместе с Грейфом новым проектом будет руководить Дженни Дейли.

Американский телеканал A&E выпустит четырехчасовой документальный фильм о рок-группе Kiss. Об этом сообщил Deadline.

Основу картины составят интервью с Симмонсом и его коллегой Полом Стэнли. Также в фильме поучаствуют Томми Тайер, Эрик Сингер, Дэйв Грол, Том Морелло и Док МакГи. Первый эпизод документального проекта выпустят 27 июня.

В ленте можно будет увидеть домашние видеозаписи артистов и кадры их работы в студии и за кулисами концертных площадок. Музыканты поделятся историей своего успеха — от создания группы в Нью-Йорке в 1970-х годах и бурных 1980-х вплоть до сегодняшних дней.

«Через призму биографии мы можем дать поклонникам пропуск за кулисы на двухдневное мероприятие, посвященное наследию рок-икон, стоящих за Kiss. Это документальное событие — особая дань уважения единственной в своем роде и невероятной армии поклонников Kiss, которая боготворила их на протяжении поколений», — сказала сопродюсер Элейн Фронтейн Брайант.

Художественный фильм о Kiss вскоре может выйти на Netflix. Байопик планирует поставить автор «Бандиток», «Кон-Тики» и второй части «Малефисенты» Йоаким Реннинг. Картина будет называться «Shout It Out Loud».