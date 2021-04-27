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Исследователи: пандемия негативно влияет на речевые навыки британских детей

Константин Зорниченко
Вчера в 23:38

Режим изоляции, введенный из‑за пандемии коронавируса, создает для британских детей проблемы в освоении родного языка. Об этом сообщает Би-би-си.

Аналитики благотворительной организации Education Endowment Foundation выяснили, что детей четырех-пяти лет, которым нужна помощь в изучении английского языка, стало больше. 76% учителей отметили, что детям, которые пошли в школу в сентябре 2020 года, нужно уделять больше внимания общению. Почти все педагоги обеспокоены речевого развития учащихся, потому что это может негативно сказать на усвоении знаний.

Исследователи отмечают, что на ухудшение в коммуникации повлияло не только дистанционное обучение, но и недостаток социализации с родственниками и друзьями.

Британское правительство уже отреагировало на эти опасения и заявило, что выделит 18 млн фунтов стерлингов на программы по развитию речевых навыков в раннем возрасте.

Ранее специалисты Университета штата Новый Южный Уэльс выяснили, что социальная изоляция усиливает тягу к сахару и сигаретам. Они провели опыты на крысах, у которых в заданных условиях гораздо чаще начинали вновь искать источник никотина, даже после периода воздержания.

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