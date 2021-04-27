Петров и Боширов могут стать персонажами настольной игры

Подмосковная компания «Дельта» подала заявку на регистрацию торгового знака «Петров и Боширов». Под этим брендом планируют выпускать настольные игры. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на телеканал Рен ТВ.

Организация намерена также использовать товарный знак при производстве головных уборов, обуви, одежды, а также других товаров. Бренд «Петров и Боширов» представители «Дельты» выбрали из‑за известности россиян Александра Петрова и Руслана Боширова.

«Хотим продавать настольные игры-бродилки, в том числе и за границу, чтобы раскрученный бренд приносил пользу для нашего государства и прибыль нам. Только ленивый сейчас не пишет про Петрова и Боширова, поэтому с узнаваемостью бренда все в порядке — не надо будет тратиться на дополнительные расходы», — пояснили в компании.

Александр Петров и Руслан Боширов стали известны после того, как британские следователи в 2018 году объявили их в розыск по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. Мужчин подозревали в работе на спецслужбы, однако они это отрицали.

В середине апреля 2021 года чешская полиция объявила в розыск Петрова и Боширова. Власти страны не уточняют, в чем подозревают россиян. Возможно, правоохранители связывают их приезд в Прагу и Злинский край в октябре 2014 года с серией взрывов на складах боеприпасов в селе Врбетице.