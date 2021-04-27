перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
CDC/Unsplash Исследователи: пандемия негативно влияет на речевые навыки британских детей
Исследователи: пандемия негативно влияет на речевые навыки британских детей Вчера в 23:38
Петров и Боширов могут стать персонажами настольной игры Вчера в 23:20
Клип рэпера MF Doom продадут как NFT. Вырученные средства пойдут его детям Вчера в 23:03
Стример Reeflay, показавший смерть подруги в прямом эфире, получил шесть лет колонии Вчера в 22:33
Школа дизайна ВШЭ открыла open call в онлайн-лабораторию Unthinking/Unlearning. Она посвящена звуку Вчера в 22:02
MyPalJosie/Reddit До и после: пользователи показали снимки своих любимцев, которых забрали из приюта
До и после: пользователи показали снимки своих любимцев, которых забрали из приюта Вчера в 21:28
Time впервые опубликовал рейтинг самых влиятельных компаний в мире Вчера в 21:06
«Кинопоиск HD» и ivi стали лидерами по числу платных подписчиков в первом квартале 2021 года Вчера в 20:55
Работу ФБК* ограничили, Билли Айлиш анонсировала альбом и другие новости дня Вчера в 20:15 Дайджест
Павел Лобков заявил, что его пытаются выгнать с «Дождя». Как отреагировали Самойлов, Супер и другие Вчера в 20:12
cdm_moscow/Instagram «ЦДМ на Лубянке» могут переориентировать на богатых покупателей
«ЦДМ на Лубянке» могут переориентировать на богатых покупателей Вчера в 20:00
ФАС оштрафовала Apple на 12 млн долларов. Компания обжалует это Вчера в 19:46
Создатели «Mr. Freeman» анонсировали новый мультсериал. Он будет называться «Take My Muffin» Вчера в 19:20
Билли Айлиш анонсировала новый альбом «Happier Than Ever». Он выйдет 30 июля Вчера в 18:41
В Германии саперы выехали в лес из‑за найденной там гранаты. На месте они нашли секс-игрушку Вчера в 18:33
В супермаркетах «Азбука вкуса» начали продавать сливочное пиво из «Гарри Поттера» Вчера в 18:26
Windy.com/«Тайга.инфо» В Сибири образовался один из мировых эпицентров концентрации CO. Это может быть связано с пожарами
В Сибири образовался один из мировых эпицентров концентрации CO. Это может быть связано с пожарами Вчера в 18:19
В Москве открыли памятник архитектору Каро Алабяну. Москвичи выступали против его установки Вчера в 18:16
Британская почта уволила сотни людей за кражи. Они оказались невиновны, проблема была в системе Вчера в 18:02
Николь Кидман проводит групповую терапию в тизере мини-сериала «Девять совсем незнакомых людей» Вчера в 17:41
Отключить рекламу

Петров и Боширов могут стать персонажами настольной игры

Юлия Онодэра
Вчера в 23:20

Подмосковная компания «Дельта» подала заявку на регистрацию торгового знака «Петров и Боширов». Под этим брендом планируют выпускать настольные игры. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на телеканал Рен ТВ.

Организация намерена также использовать товарный знак при производстве головных уборов, обуви, одежды, а также других товаров. Бренд «Петров и Боширов» представители «Дельты» выбрали из‑за известности россиян Александра Петрова и Руслана Боширова.

«Хотим продавать настольные игры-бродилки, в том числе и за границу, чтобы раскрученный бренд приносил пользу для нашего государства и прибыль нам. Только ленивый сейчас не пишет про Петрова и Боширова, поэтому с узнаваемостью бренда все в порядке — не надо будет тратиться на дополнительные расходы», — пояснили в компании.

Александр Петров и Руслан Боширов стали известны после того, как британские следователи в 2018 году объявили их в розыск по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. Мужчин подозревали в работе на спецслужбы, однако они это отрицали.

В середине апреля 2021 года чешская полиция объявила в розыск Петрова и Боширова. Власти страны не уточняют, в чем подозревают россиян. Возможно, правоохранители связывают их приезд в Прагу и Злинский край в октябре 2014 года с серией взрывов на складах боеприпасов в селе Врбетице.

События недели на afisha.ru
боевик
Гнев человеческий
Воссоединение Гая Ричи и Джейсона Стэтема в триллере про инкассаторов
классика
Гендель. Телеман. Вивальди
Аутентичный оркестр с восходящей оперной звездой
приключение
Властелин Колец: Две крепости
Продолжение толкиеновской саги
поп
Егор Крид
Любвеобильная поп-звезда, сбежавшая от Тимати
драма
Танцующая в темноте
Мюзикл Ларса фон Триера
мультфильм
100% Волк
История одного оборотня, который стал пуделем
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Александр Петров
Руслан Боширов
Сергей Скрипаль
Юлия Скрипаль
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить