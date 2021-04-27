Стример Reeflay, показавший смерть подруги в прямом эфире, получил шесть лет колонии

Стример Reeflay, в прямом эфире у которого умерла девушка, получил шесть лет колонии строгого режима. Об этом сообщает ТАСС.

Раменский суд Московской области признал Станислава Решетняка (настоящее имя блогера) виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека. Мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Подруга Reeflay Валентина умерла 2 декабря. Девушка провела несколько часов почти без одежды на улице, куда ее выгнал Решетников. После ее смерти Reeflay продолжал стрим и прервал его только по просьбе приехавшей полиции.