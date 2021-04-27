Школа дизайна ВШЭ открыла open call в онлайн-лабораторию Unthinking/Unlearning. Она посвящена звуку

Школа дизайна ВШЭ открыла open call в онлайн-лабораторию и резиденцию Unthinking/Unlearning, организованную вместе с лейблом Klammklang и Университетом искусств в Берлине (UdK). Об этом «Афише Daily» сообщили представители «Вышки».

Unthinking/Unlearning пройдет с 15 мая по 1 июня на русском и английском языках. В программе будет открытый теоретический курс из 12 лекций на тему звука, его социальных функций и художественных перспектив, а также практическая часть для лучших участников open call.

Им предстоит поделиться на две группы по 7-8 человек и заняться полевыми записями звуков, а также изучением продвинутых техник компьютерной музыки.

По словам сокуратора лаборатории Евгения Былина, участники проекта попробуют «отказаться от привычных, нередко колониальных, способов интерпретации мира для того, чтобы открыть новые способы взаимодействия с техникой, искусством и, прежде всего — с самими собой и другими».

«Слушая нечто, мы всегда его слушаем собственным телом, изнутри, переживая звуковое событие во всей его парадоксальной полноте и мимолетности. Внять миру с помощью уха — это решимость, подразумевающая отказ от устойчивых координат западноевропейской культуры, основанных на визуальной и лингвоцентричной модели познания», — рассказал Былин.

Принять участие в отборе в лабораторию могут все, кому интересна работа со звуком — художники, исследователи, музыканты. Для этого желающим необходимо до 10 мая включительно отправить заявку — форму можно найти здесь. Результаты отбора объявят 12 мая.

В теоретической части проекта примут участие Саломея Фегелин, Джессика Экомане, Педро Оливейра, Саха Захаренко, Одри Чен, Уго Эскинка, Хольгер Шульце, Ксения Майорова, Никита Сафонов и Вита Зеленская.

Они расскажут о политической агентности звука, деколонизации композитерского мышления, различных звуковых практиках и перформансах и концепции «соник-фикшн». Расписание встреч и паблик-токов опубликовано на сайте ВШЭ.