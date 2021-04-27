Американский журнал Time впервые опубликовал рейтинг самых влиятельных компаний в мире. В него попали 100 организаций, разделенных на пять категорий: «Инноваторы», «Лидеры», «Пионеры», «Титаны» и «Разрушители».

Среди «Пионеров» издание отметило медиакомпанию Риз Уизерспун Hello Sunshine, выпустившую сериал «Большая маленькая ложь», и бренд нижнего белья Рианны Savage X Fenti, приложение для знакомств Bumble и производителя растительного мяса Beyond Meat.

«Лидерами», по мнению Time, являются Apple, Sony, Pfizer, Mattel, Nike, Twitter, Maersk, Mastercard, Volkswagen, Johnson & Johnson и Английская премьер-лига. «Инноваторами» назвали Moderna, Nintendo, Netflix, Zoom, Spotify, Lego, Adidas, IKEA, TikTok, Duolingo и Farfetch.

В категорию «Титаны» включили Facebook — за «борьбу с дезинформацией (и подпитку)», Samsung — за «доминирование в электронике», Google — за «поиск лучшего мира». Также в список вошли Microsoft, FedEx, Disney, General Motors, Alibaba, BP, Unilever, Amazon, PayPal, Procter & Gamble.

Наконец, в перечень «Разрушителей» попали Huawei, Shopify, Tesla, OnlyFans, AirBnb, Clubhouse, SpaceX, Peloton, Coursera и GoFundMe. Весь топ компаний можно посмотреть на сайте Time.

Ежегодно издание публикует рейтинг самых влиятельных людей мира. В сентябре 2020 года в него включили основателей движения Black Lives Matter, политиков Камалу Харрис, Си Цзиньпина, Ангелу Маркель и Жаира Болсонару, актера Билли Портера, теннисистку Наоми Осаку, правозащитницу Анджелу Дэвис, музыкантов Megan Thee Stallion и The Weeknd.

В декабре Time также выбрал «Ребенка года» — им стала 15-летняя исследовательница в сфере высоких технологий Гатанджали Рао. А в феврале издание представило список лидеров будущего, в нем оказались белорусский политик Светлана Тихановская и актриса Аня Тейлор-Джой.