«Кинопоиск HD» и ivi стали лидерами по числу платных подписчиков в первом квартале 2021 года

Стриминговые сервисы «Кинопоиск HD» и ivi стали лидерами по количеству платных подписчиков в первом квартале 2021 года. Рейтинг составила компания GfK (есть в распоряжении «Афиши Daily»). Доли ivi и «Кинопоиска HD» по числу платных аккаунтов составили 21%. Далее идут Okko — 11%, Netflix и Premier — по 9%.

«Кинопоиск HD» и ivi также оказались лидерами по уровню узнаваемости бренда. Аналитики провели опрос среди 5170 человек в возрасте от 16 до 55 лет, которые проживают в городах России, в том числе с населением до 100 тысяч. Результаты показали, что о лидирующих платформах слышали по 73% опрошенных. В пятерку вошли Okko — 66%, Megogo — 51% и Netflix — 49%.

Подпиской на стриминги пользуются 37% жителей городов, из них 17% тратят на это деньги. Среди платящей аудитории пользователи 35–55 лет чаще выбирают ivi, Okko и Wink, а «Кинопоиск HD», Netflix и Premier популярнее у подписчиков в возрасте 16–35 лет. По уровню пользования лидером оказался ivi. 37% респондентов хоть раз пользовались онлайн-кинотеатром за последние 12 месяцев. На втором месте «Кинопоиск HD», контент которого просматривали 33% опрошенных. Тройку лидеров замыкает Okko — 19%.

Число пользователей с платной подпиской заметно увеличилось за последние два года. Малые города по этому показателю практически не отличаются от средних и крупных городов. Ранее аналитики Telecom Daily выяснили, что Netflix занял четвертое место в рейтинге самых популярных стриминговых сервисов среди жителей крупных городов России. Большинство опрошенных (34%) смотрят видеоконтент на ivi, следом идут «Кинопоиск HD» (21%) и Okko (11%). Netflix указали 9% респондентов. Пятую строчку разделили сервисы Wink и Megogo (по 7%).