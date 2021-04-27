перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
До и после: пользователи показали снимки своих любимцев, которых забрали из приюта 21:28
Time впервые опубликовал рейтинг самых влиятельных компаний в мире 21:06
«Кинопоиск HD» и ivi стали лидерами по числу платных подписчиков в первом квартале 2021 года 20:55
Работу ФБК* ограничили, Билли Айлиш анонсировала альбом и другие новости дня 20:15 Дайджест
Павел Лобков заявил, что его пытаются выгнать с «Дождя». Как отреагировали Самойлов, Супер и другие 20:12
cdm_moscow/Instagram «ЦДМ на Лубянке» могут переориентировать на богатых покупателей
«ЦДМ на Лубянке» могут переориентировать на богатых покупателей 20:00
ФАС оштрафовала Apple на 12 млн долларов. Компания обжалует это Обновлено в 19:46
Создатели «Mr. Freeman» анонсировали новый мультсериал. Он будет называться «Take My Muffin» 19:20
Билли Айлиш анонсировала новый альбом «Happier Than Ever». Он выйдет 30 июля 18:41
В Германии саперы выехали в лес из‑за найденной там гранаты. На месте они нашли секс-игрушку 18:33
В супермаркетах «Азбука вкуса» начали продавать сливочное пиво из «Гарри Поттера» 18:26
Windy.com/«Тайга.инфо» В Сибири образовался один из мировых эпицентров концентрации CO. Это может быть связано с пожарами
В Сибири образовался один из мировых эпицентров концентрации CO. Это может быть связано с пожарами 18:19
В Москве открыли памятник архитектору Каро Алабяну. Москвичи выступали против его установки 18:16
Британская почта уволила сотни людей за кражи. Они оказались невиновны, проблема была в системе 18:02
Николь Кидман проводит групповую терапию в тизере мини-сериала «Девять совсем незнакомых людей» 17:41
Internet Archive уже пять лет оцифровывает раритетные пластинки. Вот как это происходит 17:32
К корреспондентке «Медузы»* пришла полиция. Ранее силовики явились к журналистам «Дождя» и «КП» 16:59
HBO/YouTube Суд оправдал представителей Майкла Джексона, обвиненных в содействии насилию певца против детей
Суд оправдал представителей Майкла Джексона, обвиненных в содействии насилию певца против детей 16:50
Прокурор запросил до 16 лет тюрьмы для полицейских из дела Ивана Голунова 16:29
В Нижнем Новгороде пройдет первая в России ярмарка цифрового искусства 15:47
Отключить рекламу

«Кинопоиск HD» и ivi стали лидерами по числу платных подписчиков в первом квартале 2021 года

Константин Зорниченко
Сегодня в 20:55

Стриминговые сервисы «Кинопоиск HD» и ivi стали лидерами по количеству платных подписчиков в первом квартале 2021 года. Рейтинг составила компания GfK (есть в распоряжении «Афиши Daily»).

Доли ivi и «Кинопоиска HD» по числу платных аккаунтов составили 21%. Далее идут Okko — 11%, Netflix и Premier — по 9%.

«Кинопоиск HD» и ivi также оказались лидерами по уровню узнаваемости бренда. Аналитики провели опрос среди 5170 человек в возрасте от 16 до 55 лет, которые проживают в городах России, в том числе с населением до 100 тысяч. Результаты показали, что о лидирующих платформах слышали по 73% опрошенных. В пятерку вошли Okko — 66%, Megogo — 51% и Netflix — 49%.

Подпиской на стриминги пользуются 37% жителей городов, из них 17% тратят на это деньги. Среди платящей аудитории пользователи 35–55 лет чаще выбирают ivi, Okko и Wink, а «Кинопоиск HD», Netflix и Premier популярнее у подписчиков в возрасте 16–35 лет.

По уровню пользования лидером оказался ivi. 37% респондентов хоть раз пользовались онлайн-кинотеатром за последние 12 месяцев. На втором месте «Кинопоиск HD», контент которого просматривали 33% опрошенных. Тройку лидеров замыкает Okko — 19%.

Число пользователей с платной подпиской заметно увеличилось за последние два года. Малые города по этому показателю практически не отличаются от средних и крупных городов.

Ранее аналитики Telecom Daily выяснили, что Netflix занял четвертое место в рейтинге самых популярных стриминговых сервисов среди жителей крупных городов России. Большинство опрошенных (34%) смотрят видеоконтент на ivi, следом идут «Кинопоиск HD» (21%) и Okko (11%). Netflix указали 9% респондентов. Пятую строчку разделили сервисы Wink и Megogo (по 7%).

События недели на afisha.ru
боевик
Гнев человеческий
Воссоединение Гая Ричи и Джейсона Стэтема в триллере про инкассаторов
классика
Гендель. Телеман. Вивальди
Аутентичный оркестр с восходящей оперной звездой
исторический
Чернобыль
Чернобыльская катастрофа глазами Данилы Козловского
поп
Егор Крид
Любвеобильная поп-звезда, сбежавшая от Тимати
драма
Танцующая в темноте
Мюзикл Ларса фон Триера
ужасы
Нечестивые
Журналист разбирается в деле одаренной девушки, которую посетила Дева Мария
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Netflix
Афиша Daily
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить