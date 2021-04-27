До и после: пользователи показали снимки своих любимцев, которых забрали из приюта

На платформе Reddit появилось обсуждение в котором люди делятся фотографиями своих питомцев — до того, как они забрали их из приюта и после. На фото «после» животные не только становятся здоровыми, но и более счастливыми. Делимся подборкой собак, которые попали к заботливым людям. Рэндалл Первый владелец Рэндалла отказался от 9-месячного щенка из‑за пиодермии. У него началась очень сильная аллергия. Второе фото сделали ровно через год после первого. Рэндалл выздоровел и набрал нужные килограммы. «Он превратился в бифштекс, а еще это милейший мальчик!», — пишут новые хозяева.

Мисс Мочи Маленькая Мисс Мочи осталась на улице и выглядела очень испуганной. Когда ее приютили, она стала гораздо более «уверенной в себе леди».

Мини-бигль Щенка вылечили от аллергии, болезни Лайма и глистов. По ушам можно отследить, как она приходила в себя. Владелец заявил, что до сих пор не может определить породу питомца, но на вопрос: «Чихуахуа или мини-билль», он ответил, что скорее второе. По словам нового хозяина, самое интересное – наблюдать, как проявляется ее личность. А еще у нее такие большие уши, что совсем скоро с их помощью она научится летать.

Уилбур Когда Уилбур только нашли, у него почти не было шерсти, а тело было худое и воспаленное из‑за аллергии. Два года спустя он уже совсем здоров и очень любим хозяевами.

Оливер У Оливера был недостаток веса, чесотка, вздутие живота. Врачи говорили, что он может погибнуть. На втором фото ему уже 8 месяцев и он хорошо себя чувствует, а позы для фотографий остались прежними.

Лупа Это Лупа, и многие считают что за год она сильно набрала вес. На самом деле, она даже похудела, а такой эффект получается из‑за шерсти — ее стало больше, когда Лупа выздоровела.

Реми Реми жил в Доминиканской Республике и страдал от чесотки и недоедания. Теперь он полностью здоров, а знакомые хозяйки не верят, что на фото один и тот же пес.

Луна Луну нашли в канаве одного из ЖК в Оклахоме, где ее собирались «избавить от страданий». Однако несколько женщин забрали щенка себе и начали о нем заботиться. На лечение ушло несколько месяцев и тысячи долларов. Когда новый владелец только забрал Лу, она боялась любого шума, а сейчас ходит вместе с хозяином на работу в университет.