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До и после: пользователи показали снимки своих любимцев, которых забрали из приюта

Виктория Шанина
Сегодня в 21:28

На платформе Reddit появилось обсуждение в котором люди делятся фотографиями своих питомцев — до того, как они забрали их из приюта и после.

На фото «после» животные не только становятся здоровыми, но и более счастливыми. Делимся подборкой собак, которые попали к заботливым людям.

Рэндалл

Первый владелец Рэндалла отказался от 9-месячного щенка из‑за пиодермии. У него началась очень сильная аллергия. Второе фото сделали ровно через год после первого. Рэндалл выздоровел и набрал нужные килограммы.

«Он превратился в бифштекс, а еще это милейший мальчик!», — пишут новые хозяева.

Мисс Мочи

Маленькая Мисс Мочи осталась на улице и выглядела очень испуганной. Когда ее приютили, она стала гораздо более «уверенной в себе леди».

Мини-бигль

Щенка вылечили от аллергии, болезни Лайма и глистов. По ушам можно отследить, как она приходила в себя. Владелец заявил, что до сих пор не может определить породу питомца, но на вопрос: «Чихуахуа или мини-билль», он ответил, что скорее второе.

По словам нового хозяина, самое интересное – наблюдать, как проявляется ее личность. А еще у нее такие большие уши, что совсем скоро с их помощью она научится летать.

Уилбур

Когда Уилбур только нашли, у него почти не было шерсти, а тело было худое и воспаленное из‑за аллергии. Два года спустя он уже совсем здоров и очень любим хозяевами.

Оливер

У Оливера был недостаток веса, чесотка, вздутие живота. Врачи говорили, что он может погибнуть. На втором фото ему уже 8 месяцев и он хорошо себя чувствует, а позы для фотографий остались прежними.

Лупа

Это Лупа, и многие считают что за год она сильно набрала вес. На самом деле, она даже похудела, а такой эффект получается из‑за шерсти — ее стало больше, когда Лупа выздоровела.

Реми

Реми жил в Доминиканской Республике и страдал от чесотки и недоедания. Теперь он полностью здоров, а знакомые хозяйки не верят, что на фото один и тот же пес.

Луна

Луну нашли в канаве одного из ЖК в Оклахоме, где ее собирались «избавить от страданий». Однако несколько женщин забрали щенка себе и начали о нем заботиться. На лечение ушло несколько месяцев и тысячи долларов. Когда новый владелец только забрал Лу, она боялась любого шума, а сейчас ходит вместе с хозяином на работу в университет.

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