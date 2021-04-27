Работу ФБК* ограничили, Билли Айлиш анонсировала альбом и другие новости дня

Мосгорсуд ограничил деятельность ФБК* (признан иноагентом) и Фонда защиты прав граждан. Речи о приостановке работы организаций не идет.

Журналиста «Дождя» Алексея Коростелева задержали по подозрению в участии в акции 21 апреля в поддержку Алексея Навального. Его отвезли для составления протокола по статье 20.2 КоАП.

Минобрнауки разрешит студентам уйти на каникулы с 1 по 10 мая. Сейчас об этом готовится приказ.

В России за сутки выявили 8053 случая коронавируса. Вылечились 8039 человек, умерли 392 пациента.

На Смоленской площади вновь откроется флагманский «Стокманн». Универмаг займет одно из помещений строящегося торгово-делового центра «Смоленский пассаж-2».

В Москве прошла церемония открытия памятника советскому и армянскому архитектору Каро Алабяну. Горожане выступали против его установки.

Илон Маск предположил, что покорение Марса потребует человеческих жертв. Он заявил, что освоение планеты будет «трудным и опасным путешествием, из которого вы можете не вернуться живым».

Новосибирская и Омская области временно стали одним из мировых эпицентров концентрации угарного газа. Предположительно, это связано с лесными пожарами, которые охватили весной Сибирь.

В возрасте 85 лет умер грузинский актер Кахи Кавсадзе. Он сыграл Черного Абдуллу в «Белом солнце пустыни».

Компания Леонардо Ди Каприо снимет ремейк «Еще по одной». Сам актер может сыграть в проекте главную роль.

Билли Айлиш анонсировала альбом «Happier Than Ever», который выйдет 30 июля. Также она представила тизер нового клипа.

5 мая в РАМТе пройдет премьера спектакля «Петя, волк и Володя-музыкант». Его представят музыканты оркестра Персимфанс, которые будут «пастись» на поляне со скрипками и гобоями в масках животных.