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Time впервые опубликовал рейтинг самых влиятельных компаний в мире 21:06
«Кинопоиск HD» и ivi стали лидерами по числу платных подписчиков в первом квартале 2021 года 20:55
Работу ФБК* ограничили, Билли Айлиш анонсировала альбом и другие новости дня 20:15 Дайджест
Павел Лобков заявил, что его пытаются выгнать с «Дождя». Как отреагировали Самойлов, Супер и другие 20:12
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«ЦДМ на Лубянке» могут переориентировать на богатых покупателей 20:00
ФАС оштрафовала Apple на 12 млн долларов. Компания обжалует это Обновлено в 19:46
Создатели «Mr. Freeman» анонсировали новый мультсериал. Он будет называться «Take My Muffin» 19:20
Билли Айлиш анонсировала новый альбом «Happier Than Ever». Он выйдет 30 июля 18:41
В Германии саперы выехали в лес из‑за найденной там гранаты. На месте они нашли секс-игрушку 18:33
В супермаркетах «Азбука вкуса» начали продавать сливочное пиво из «Гарри Поттера» 18:26
Windy.com/«Тайга.инфо» В Сибири образовался один из мировых эпицентров концентрации CO. Это может быть связано с пожарами
В Сибири образовался один из мировых эпицентров концентрации CO. Это может быть связано с пожарами 18:19
В Москве открыли памятник архитектору Каро Алабяну. Москвичи выступали против его установки 18:16
Британская почта уволила сотни людей за кражи. Они оказались невиновны, проблема была в системе 18:02
Николь Кидман проводит групповую терапию в тизере мини-сериала «Девять совсем незнакомых людей» 17:41
Internet Archive уже пять лет оцифровывает раритетные пластинки. Вот как это происходит 17:32
К корреспондентке «Медузы»* пришла полиция. Ранее силовики явились к журналистам «Дождя» и «КП» 16:59
HBO/YouTube Суд оправдал представителей Майкла Джексона, обвиненных в содействии насилию певца против детей
Суд оправдал представителей Майкла Джексона, обвиненных в содействии насилию певца против детей 16:50
Прокурор запросил до 16 лет тюрьмы для полицейских из дела Ивана Голунова 16:29
В Нижнем Новгороде пройдет первая в России ярмарка цифрового искусства 15:47
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Дайджест

Работу ФБК* ограничили, Билли Айлиш анонсировала альбом и другие новости дня

Константин Зорниченко
Сегодня в 20:15

Мосгорсуд ограничил деятельность ФБК* (признан иноагентом) и Фонда защиты прав граждан. Речи о приостановке работы организаций не идет.

Журналиста «Дождя» Алексея Коростелева задержали по подозрению в участии в акции 21 апреля в поддержку Алексея Навального. Его отвезли для составления протокола по статье 20.2 КоАП.

Минобрнауки разрешит студентам уйти на каникулы с 1 по 10 мая. Сейчас об этом готовится приказ.

В России за сутки выявили 8053 случая коронавируса. Вылечились 8039 человек, умерли 392 пациента.

На Смоленской площади вновь откроется флагманский «Стокманн». Универмаг займет одно из помещений строящегося торгово-делового центра «Смоленский пассаж-2».

В Москве прошла церемония открытия памятника советскому и армянскому архитектору Каро Алабяну. Горожане выступали против его установки.

Илон Маск предположил, что покорение Марса потребует человеческих жертв. Он заявил, что освоение планеты будет «трудным и опасным путешествием, из которого вы можете не вернуться живым».

Новосибирская и Омская области временно стали одним из мировых эпицентров концентрации угарного газа. Предположительно, это связано с лесными пожарами, которые охватили весной Сибирь.

В возрасте 85 лет умер грузинский актер Кахи Кавсадзе. Он сыграл Черного Абдуллу в «Белом солнце пустыни».

Компания Леонардо Ди Каприо снимет ремейк «Еще по одной». Сам актер может сыграть в проекте главную роль.

Билли Айлиш анонсировала альбом «Happier Than Ever», который выйдет 30 июля. Также она представила тизер нового клипа.

5 мая в РАМТе пройдет премьера спектакля «Петя, волк и Володя-музыкант». Его представят музыканты оркестра Персимфанс, которые будут «пастись» на поляне со скрипками и гобоями в масках животных.

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