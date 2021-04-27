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«ЦДМ на Лубянке» могут переориентировать на богатых покупателей

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:00

«Центральный детский магазин на Лубянке» может поменять концепцию. Его хотят переориентировать на покупателей с высоким доходом. Об этом сообщил РБК со ссылкой на бухгалтерскую отчетность АО «Лубянка-Девелопмент» за 2020 год.

По данным издания, компания разрабатывает стратегию реорганизации торгового комплекса. В управляющей ЦДМ группе «Галс» отметили, что глобальная переделка «Детскому миру» не грозит. Кроме того, не приняты пока вообще никакие окончательные решения об изменениях.

Тем не менее руководство торгового центра намерено увеличить его доход за счет расширения спектра товаров и услуг. Для этого в ЦДМ обновят точки общественного питания и сфокусируются на «привлечении более высокодоходных групп населения».

Согласно документам, в ЦДМ будут развивать цифровые развлечения «с учетом изменения потребительских предпочтений и роста доли миллениалов и поколения Z в структуре потребителей».

В торговой галерее «Улица сказок» могут смениться арендаторы: площади ЦДМ предполагается отдать более крупным ретейлерам, в том числе сетевым. Среди них будут косметические компании и продавцы товаров для детей.

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