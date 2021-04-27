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Создатели «Mr. Freeman» анонсировали новый мультсериал. Он будет называться «Take My Muffin»

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:20

Авторы популярного веб-проекта «Mr. Freeman» выпустят новый анимационный сериал под названием «Take My Muffin». Об этом сообщил vc.ru.

Студия Toonbox, как сообщает издание, работает над «Take My Muffin» уже с августа 2018 года. Сериал будет предназначен для зрителей старше 14 лет и расскажет о говорящем единороге, потерявшем память в автокатастрофе и придумывающем идеи для стартапов.

По словам создателей шоу, проект станет «путешествием в кислотную версию Кремниевой долины, где роботы соседствуют с драконами и ходячими картошками, а инвесторы вкладываются в галлюциногенные козявки и межвидовые переходники для гениталий».

Помимо единорога, героем сериала окажется экстравагантный трехглазый кот. Он предложит единорогу бизнес-сотрудничество взамен на помощь в возвращении памяти.

Всего снимут три сезона «Take My Muffin» по 10 серий. Авторы мультсериала отмечают, что в шоу будет множество «скрытых смыслов, пересекающихся историй, глубинных переплетений». Когда можно будет посмотреть первые эпизоды проекта, неизвестно.

Финансировать «Take My Muffin» планируют при помощи NTF-токенов. 350 NFT продадут на площадке Rarible, к каждому криптокошельку будут прикреплены 100 или 1000 токенов. С их помощью можно будет принимать участие в решениях о релизе шоу.

В частности, владельцы токенов смогут проголосовать, стоит ли показывать сериал бесплатно на YouTube, как продвигать проект и какие сувениры выпустить для его участников. Часть токенов получат сами авторы «Take My Muffin».

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