Создатели «Mr. Freeman» анонсировали новый мультсериал. Он будет называться «Take My Muffin»

Авторы популярного веб-проекта «Mr. Freeman» выпустят новый анимационный сериал под названием «Take My Muffin». Об этом сообщил vc.ru.

Студия Toonbox, как сообщает издание, работает над «Take My Muffin» уже с августа 2018 года. Сериал будет предназначен для зрителей старше 14 лет и расскажет о говорящем единороге, потерявшем память в автокатастрофе и придумывающем идеи для стартапов.

По словам создателей шоу, проект станет «путешествием в кислотную версию Кремниевой долины, где роботы соседствуют с драконами и ходячими картошками, а инвесторы вкладываются в галлюциногенные козявки и межвидовые переходники для гениталий».