В Германии саперы выехали в лес из‑за найденной там гранаты. На месте они нашли секс-игрушку

Немецкие саперы нашли в лесу секс-игрушку, выехав по вызову о найденной гранате. Об этом сообщает Associated Press.

В полицию обратился бегун, нашедший сумку с устройством в лесу, около города Пассау, расположенного неподалеку от границы Германии с Австрией и Чехией. Специалисты определили, что это резиновая копия гранаты. Рядом были найдены лубрикант и презервативы, поэтому полицейские предположили, что это секс-игрушка.

Позже они проверили предмет в сети и выяснили, что действительно бывают вибраторы, стилизованные под ручные гранаты.

В прошлом году специалисты по цифровой защите из британской компании Pen Test Partners обнаружили баг в секс-игрушке для мужчин, которая управляется дистанционно в режиме онлайн. Из‑за ошибки девайс может навсегда заблокировать пенис. В этом году хакеры начали взламывать умные пояса верности для мужчин. Они требуют выкуп за разблокировку, а пользователи не могут открыть устройство сами. Одной из жертв злоумышленник написал: «Твой член теперь мой».