В супермаркетах «Азбука вкуса» начали продавать сливочное пиво из «Гарри Поттера»

В кафетериях супермаркетов «Азбука вкуса» и «АВ Daily» с 27 апреля можно купить напиток из серии романов «Гарри Поттер» — знаменитое сливочное пиво. Об этом сообщил «Нож» со ссылкой на пресс-службу магазинов.

Пиво будет безалкогольным. Его приготовят по рецепту, вдохновленному старинными конфетами. В составе — газировка, сладкий соус и, конечно, взбитые сливки. Автором напитка стал бренд-бариста сети Денис Коган.

«Густой карамельный соус наливается на дно стакана, после аккуратно добавляется крем-сода и финальное украшение напитка — взбитые сливки на карамельной основе. Отличительная черта сливочного пива: при размешивании карамели и лимонада напиток начинает пениться и расширяться, в результате чего сверху появляется знаменитая пивная пенка, как в фильмах о Гарри Поттере», — рассказал он.

Сливочное пиво появилось в ассортименте магазинов в связи с программой «Волшебный мир Гарри Поттера», организованной совместно с кинокомпанией Warner Bros. Ранее подобный напиток можно было попробовать в тематических парках Universal Studios.