В Сибири образовался один из мировых эпицентров концентрации CO. Это может быть связано с пожарами

Новосибирская и Омская области временно стали одним из мировых эпицентров концентрации угарного газа (CO). Об этом пишет «Тайга.инфо» со ссылкой на сервис мониторинга окружающей среды Windy.com.
Утром 27 апреля сравнимая концентрация CO наблюдалась только на юге Китая и севере Вьетнама и Индии.
Издание предполагает, что эффект может быть связан с лесными пожарами, которые охватили весной Сибирь. По данным Россельхознадзора, к 26 апреля площадь пожаров в Новосибирской области превысила 170 тыс. гектаров, а в Омской области — 225 тыс. гектаров.
Дым от пожаров окутал Новосибирск, концентрация угарного газа в городе повышена. Местные жители жалуются на смог и запах дыма.
В 2019 году, когда пожары в Сибири стали всероссийской проблемой, площадь возгораний достигала 5,3 млн гектаров.