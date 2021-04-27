В Сибири образовался один из мировых эпицентров концентрации CO. Это может быть связано с пожарами

Новосибирская и Омская области временно стали одним из мировых эпицентров концентрации угарного газа (CO). Об этом пишет «Тайга.инфо» со ссылкой на сервис мониторинга окружающей среды Windy.com.

Утром 27 апреля сравнимая концентрация CO наблюдалась только на юге Китая и севере Вьетнама и Индии.