Британская почта уволила сотни людей за кражи. Они оказались невиновны, проблема была в системе

Британская почта обнаружила, что учет финансов компании проводился с ошибками из‑за сбоя в системе программы Horizon. Ее использовали с 2000 года — и за это время за финансовые преступления были уволены сотни человек. Об этом сообщил The Verge.

Многих сотрудников Post Office обвинили в краже — они поплатились за это своей работой, домами и сбережениями. Некоторые из них оказались в тюрьме, а один человек даже совершил самоубийство — его подозревали в похищении почти 100 тыс. фунтов стерлингов.

Уволенных работников вынуждали покрывать убытки компании, которые оказались несуществующими. С 2000 по 2014 год в суде рассматривались 736 дел о недостаче, общая сумма якобы украденных средств составляла десятки тысяч фунтов стерлингов.

В 2019 году сотрудникам почты впервые удалось доказать свою невиновность: были оправданы 555 человек. Компанию обязали выплатить им компенсации. После этого еще 2400 бывших служащих обратились в суд для пересмотра наложенных на них штрафов.

У 45 людей аннулировали судимости, некоторым пострадавшим от ошибки в системе пришлось провести в заключении несколько месяцев. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал ситуацию «вопиющей несправедливостью».

По информации СМИ, руководители и юристы Post Office продолжали отрицать проблемы в системе Horizon даже после того, как внутренняя проверка обнаружила их. Когда именно компании стало известно о сбоях и где находятся деньги, которые, как выяснилось, не были украдены, неизвестно.