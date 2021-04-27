Николь Кидман проводит групповую терапию в тизере мини-сериала «Девять совсем незнакомых людей»

Проект основан на одноименной книге Лианы Мориарти , написавшей роман «Большая маленькая ложь», по которому в 2017 году вышел сериал на HBO. «Девять совсем незнакомых людей» рассказывает о жителях большого города, которые приезжают в элитный пансионат в надежде «оживить душу и тело». Местом управляет загадочная русская женщина Маша, которая проводит групповую терапию.

Стриминговый сервис Hulu представил тизер сериала «Девять совсем незнакомых людей» с Николь Кидман в главной роли. Ролик можно посмотреть на ютьюбе .

Дэвид Э.Келли стал шоураннером сериала, а Николь Кидман выступила продюсером. Роли вместе с ней исполнили Мелисса МакКарти, Майкл Шеннон, Люк Эванс, Бобби Каннавале, Реджина Холл и Манни Хасинто. Дата премьеры проекта пока не раскрывается.

Ранее стало известно, что Николь Кидман выступит исполнительным продюсером англоязычной версии драмы «Надежда», которую сняла норвежская кинематографистка Мария Седаль. Актриса также сыграет в адаптации главную роль.