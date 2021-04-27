Internet Archive уже пять лет оцифровывает раритетные пластинки. Вот как это происходит

Виртуальная библиотека Internet Archive и студия George Blood LP с 2016 года работают над совместным проектом «Great 78». Их цель — переписать 250 тыс. синглов со старых виниловых пластинок на современные носители. Среди них записи с 1880 по 1960 год, которые были пожертвованы различными коллекционерами и учреждениями.

В твиттере Internet Archive создал отдельную ветку о том, как оцифровываются записи с пластинок. Оказалось, что скорость вращения при записи достигает 78 оборотов в минуту — отсюда и название проекта «Great 78» («Великолепные-78»).

Шаг 1: чистка

Перед оцифровкой каждая пластинка очищается на специальной машинке. Устройство распыляет на ее поверхность дистиллированную воду, а затем мини-пылесос всасывает жидкость вместе со всей грязью, которая скопилась в прорезях за долгие годы.