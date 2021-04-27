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Internet Archive уже пять лет оцифровывает раритетные пластинки. Вот как это происходит

Виктория Шанина
Сегодня в 17:32

Виртуальная библиотека Internet Archive и студия George Blood LP с 2016 года работают над совместным проектом «Great 78». Их цель — переписать 250 тыс. синглов со старых виниловых пластинок на современные носители. Среди них записи с 1880 по 1960 год, которые были пожертвованы различными коллекционерами и учреждениями.

В твиттере Internet Archive создал отдельную ветку о том, как оцифровываются записи с пластинок. Оказалось, что скорость вращения при записи достигает 78 оборотов в минуту — отсюда и название проекта «Great 78» («Великолепные-78»).

Шаг 1: чистка

Перед оцифровкой каждая пластинка очищается на специальной машинке. Устройство распыляет на ее поверхность дистиллированную воду, а затем мини-пылесос всасывает жидкость вместе со всей грязью, которая скопилась в прорезях за долгие годы.

Шаг 2: фото

Очищенные диски необходимо сфотографировать, чтобы сохранить информацию с этикеток. Это позволит добавить запись в общую базу данных архива.

Авторы проекта отмечают, что на большинстве пластинок можно найти логотипы крупнейших звукозаписывающих компаний: Columbia, RCA Victor, Capitol и Decca. Всего они насчитали более 1700 лейблов.

Шаг 3: оцифровка

Записи оцифровываются с помощью специально изготовленных вертушек с четырьмя рычагами, каждая со своим стилусом. Разные иглы необходимы, так как у пластинок в коллекции «Great 78» нет стандартизированных размеров канавок.

Хрупкие пластинки, которым больше 100 лет, можно повредить при неправильном обращении, ведь они сделаны из твердого шеллака и склонны к разрушению. По словам представителей George Blood LP, в проекте используется современное оборудование с иглами с алмазным наконечником. Такой инструмент проигрывает запись, оказывая гораздо меньшее воздействие, чем старые плееры со стальными иглами.

Шаг 4: прослушивание

Internet Archive и George Blood LP каждый час публикуют оцифрованные песни из своей коллекции в аккаунте @great78project. А на сайте проекта можно найти нужную запись, сузив область поиска по году релиза, жанру и исполнителю.

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