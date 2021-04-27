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К корреспондентке «Медузы»* пришла полиция. Ранее силовики явились к журналистам «Дождя» и «КП»

Семён Гудошников
Сегодня в 16:59

К специальной корреспондентке «Медузы» Кристине Сафоновой в Москве пришел полицейский. Об этом говорится на сайте издания.

По словам Сафоновой, силовик представился участковым Евгением Решетняком. Причина его визита пока неизвестна. К журналистке выехал адвокат «Правозащиты открытки» Алексей Прянишников.

Сафонова стала четвертой журналисткой, к которой сегодня пришли силовики. Ранее это произошло с корреспондентом «Дождя» Алексеем Коростелевым, журналистом «Комсомольской правды» Александром Рогозой и спецкором «Эха Москвы» Олегом Овчаренко. Все они, как и Сафонова, работали на акции в поддержку Алексея Навального 21 апреля.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что точно не знает, с чем связаны эти действия полиции. Он предположил, что они вызваны присутствием на митинге человека, который не являлся журналистом, но смог получить журналистское удостоверение.

Если это так, то, по словам Пескова, «цеху нужно обратить внимание» на СМИ, которое выдало это удостоверение. «Это вопиющий совершенно акт», — считает пресс-секретарь президента.

По всей видимости, речь идет о задержании 21 апреля в Петербурге Дениса Кабакова, которого РИА «Новости» назвало координатором штаба Навального. Со ссылкой на анонимный источник агентство заявило, что у него при себе была пресс-карта «Дождя».

Сам Кабаков сказал, что не является координатором штаба Навального и не показывал пресс-карту при задержании. По словам главреда «Дождя» Тихона Дзядко, Кабаков никогда не был сотрудником телеканала, но редакция сотрудничала с ним как с внештатным корреспондентом. Однако в последнее время в Петербург ездят корреспонденты «Дождя» из Москвы, добавил он.

*Минюст включил «Медузу» в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

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