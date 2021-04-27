В Москве открыли памятник архитектору Каро Алабяну. Москвичи выступали против его установки

Автор монумента — скульптор Георгий Франгулян. Он выполнил трехметровую бронзовую фигуру Алабяна, держащего план одного из своих самых известных сооружений — Театра Российской армии.

Инициатором создания мемориала выступило посольство Армении в России. Памятник установлен на пересечении Малого Песчаного переулка и улицы Алабяна в районе Сокол при содействии правительства Москвы .

В Москве прошла церемония открытия памятника советскому и армянскому архитектору Каро Алабяну . Об этом сообщает « Sputnik Армения».

Памятник Каро Алабяну был установлен в Москве осенью прошлого года, но официальное открытие прошло только сейчас. Его возможное появление вызвало всплеск критики и даже раскол в профессиональном сообществе архитекторов и исследователей.

Все дело спорной репутации Алабяна, который был одним из основателей Всероссийского объединения пролетарских архитекторов (ВОПРА). В начале 1930-х годов его участники занимались «зачисткой» советской архитектуры от признанного чуждым ей «формализма». Организация известна острой критикой некоторых образцов советской архитектуры тех времен, в частности проектов Моисея Гинзбурга, Ивана Леонидова и Константина Мельникова.

Против установки скульптуры выступала Александра Селиванова — руководитель Центра авангарда на Шаболовке, историк архитектуры и специалист по постконструктивистскому повороту. Ее петицию подписали больше 40 человек, в том числе архитектор Юрий Аввакумов, историк архитектуры Дмитрий Хмельницкий, искусствоведы Милена Орлова и Анна Романова, а также преподаватель МАРХИ Владимир Давыдов и многие другие. Однако комиссия Мосгордумы все же поддержала установку памятника.