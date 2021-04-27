ФАС оштрафовала Apple на 12 млн долларов

ФАС оштрафовала Apple на 906 299 392 рублей 16 копеек (более 12 млн долларов) за нарушение антимонопольного законодательства. Об этом говорится на сайте ведомства.

ФАС пришла к выводу, что Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке мобильных приложений. Компания, как считают в ведомстве, предоставила конкурентные преимущества собственным приложениям «родительского контроля» и одновременно ухудшила условия распространения для конкурентов.

Антимонопольное дело завели на Apple в августе 2019 года после обращения «Лаборатории Касперского». Там заявили, что Apple необоснованно отклонила новые версии программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK), «в результате чего очередная версия KSK лишилась существенной части функционала». Вместе с тем Apple ввела в iOS 12 собственное приложение Screen Time, которое по возможностям совпадает с российским.

В Apple тогда сказали, что программа родительского контроля от «Лаборатории Касперского» не соответствует их новым рекомендациям. Приложение «Лаборатории» якобы использовало технологию, которая может нарушить конфиденциальность пользователей.

В ФАС установили, что правила Apple позволяют ей отклонять в App Store программы сторонних разработчиков по любой причине, даже если они соответствуют всем требованиям. Ведомство потребовало удалить эти положения из документации компании.

Это не первый раз, когда у ФАС появляются претензии к Apple. В 2017 году служба признала российский офис компании виновным в координации цен на айфоны.