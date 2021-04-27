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Российские школы уйдут на каникулы с 1 по 10 мая

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:23

Минпросвещения рекомендует школам не работать с 4 по 7 мая — в период между майскими праздниками. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу министерства Сергея Кравцова.

«Мы рекомендуем школам не работать, работают только детские сады, дежурные группы по необходимости», — заявил он.

23 апреля Владимир Путин согласился сделать дни между майскими праздниками в этом году нерабочими. Таким образом, россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая.

Отправить людей на каникулы президента попросил Роспотребнадзор: глава ведомства Анна Попова считает, что непрерывные выходные должны снизить опасность заразиться коронавирусом. В противном случае горожане в перерыве между майскими праздниками ездили бы на дачу и обратно и еще больше разносили инфекцию.

Утром 27 апреля замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев объявил, что студенты российских вузов также смогут уйти на дополнительные каникулы с 1 по 10 мая. Сейчас в министерстве готовят соответствующий указ.

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