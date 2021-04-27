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На сцене РАМТа в мае состоится премьера спектакля «Петя, волк и Володя-музыкант»

Константин Зорниченко
Сегодня в 14:44

В Российском академическом Молодежном театре 5 мая состоится премьера экспериментального спектакля «Петя, волк и Володя-музыкант». Об этом «Афише Daily» сообщили представители театра.

В основу представления легло либретто музыкальных сказок «Петя и волк» Сергея Прокофьева и «Володя-музыкант» Леонида Половинкина. Форму оркестра без дирижера создатели объединили с жанрами симфонической сказки и драматического театра. Задача эксперимента — заново открыть для современной музыки наследие советского авангарда и научить детей воспринимать симфоническую музыку.

Постановка Егора Перегудова посвящена 85-летию всемирно известной симфонической сказки «Петя и волк», которую Сергей Прокофьев написал по заказу Наталии Сац специально для Центрального детского театра, и продолжает цикл мероприятий к 100-летию РАМТа.

Спектакль представят музыканты оркестра Персимфанс (Первый симфонический ансамбль без дирижера). Они будут «пастись» на поляне со скрипками и гобоями в масках животных из стада пионера Володи. В представлении Птичка-флейта летает под колосниками, а Волк из трех валторн ездит на мотоцикле с коляской.

Больше подробностей о постановке можно узнать на сайте РАМТа.

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