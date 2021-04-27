Умер грузинский актер Кахи Кавсадзе. Он сыграл Черного Абдуллу в «Белом солнце пустыни»

В Тбилиси в возрасте 85 лет умер актер Кахи Кавсадзе. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

По данным РИА «Новости», Кавсадзе переболел коронавирусом в прошлом ноябре и уже спустя месяц был в полном порядке. Во время лечения его на некоторое время подключали к аппарату ИВЛ.

В феврале актер снова попал в клинику с двусторонней пневмонией. Его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

Кахи Кавсадзе — советский и грузинский актер театра и кино, ведущий актер Тбилисского академического театра имени Руставели. Он снялся более чем в 80 кинолентах и театральных работах.

Наибольшую известность ему принесла роль Черного Абдуллы в фильме «Белое солнце пустыни». Также он снялся в картинах «Елка», «Покаяние», «Осеннее солнце», «Все хотят любви» и многих других.

В 2009 году Кавсадзе получил Государственную премию имени Котэ Марджанишвили, а в 2010-м стал лауреатом Государственной премии имени Шота Руставели.