Минобрнауки разрешит студентам уйти на каникулы с 1 по 10 мая

Студенты российских вузов смогут уйти на дополнительные каникулы с 1 по 10 мая. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замглавы Минобрнауки Дмитрия Афанасьева.

«Мы сейчас формулировку уточняем, но, скорее всего, это будет так же, как год назад во время нерабочих дней: дополнительные каникулы. Но это будет определяться приказом ректора и новым графиком учебного процесса. Приказ готовится, там будет все четко расписано», — сказал Афанасьев.

23 апреля Владимир Путин согласился сделать дни между майскими праздниками в этом году нерабочими. Таким образом, россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая.

Отправить людей на каникулы президента попросил Роспотребнадзор: глава ведомства Анна Попова считает, что непрерывные выходные должны снизить опасность заразиться коронавирусом. В противном случае горожане в перерыве между майскими праздниками ездили бы на дачу и обратно и еще больше разносили инфекцию.