В России выявили 8053 новых случая коронавируса

В России за сутки выявили 8053 случая коронавируса в 83 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 750 заражений меньше, чем вчера.

Больше всего новых случаев в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Самарской, Нижегородской и Воронежской областях.