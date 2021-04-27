В России выявили 8053 новых случая коронавируса

В России за сутки выявили 8053 случая коронавируса в 83 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 750 заражений меньше, чем вчера.
Больше всего новых случаев в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Самарской, Нижегородской и Воронежской областях.
Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 779 425. За последние сутки вылечились 8039 человек, за все время — 4 402 678. За сутки умерли 392 пациента, за весь период — 108 980.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 147,8 млн человек, 3,1 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений. На первом — США (32,1 млн), на втором — Индия (17,6 млн). За ними идут Бразилия (14,3 млн) и Франция (5,5 млн).