В Москве уволили главврача больницы, в которой медсестры издевались над пожилой пациенткой

Главного врача московской больницы имени Иноземцева убрали с поста после публикации видео, в котором медсестры издеваются над пожилой пациенткой. Об увольнении медика сообщил городской департамент здравоохранения.

Сотрудников больницы, которые «фигурировали в инциденте», отстранили от работы. В Мосгорздраве назвали их действия «недопустимыми и порочащими честь как самой больницы, так и всей системы здравоохранения Москвы».

Власти отметили, что «готовы оказывать максимальное содействие правоохранительным органам при проверке данного случая».

25 апреля в телеграм-канале Mash появилось видео с издевательствами в московской больнице. На записи слышно, как медсестры кричат на 62-летнюю пациентку ночью в коридоре, оскорбляя ее и угрожая ей. Видео сделала другая пациентка — по ее словам, медработницы были пьяными и били пенсионерку.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.