На Смоленской площади вновь откроется флагманский «Стокманн»

Флагманский универмаг одежного ретейлера «Стокманн» снова появится в центре Москвы, пишет РИА «Недвижимость». Он откроется в привычном для жителей столицы месте — на Смоленской площади, где до 2008 года находился первый в России «Стокманн».

Универмаг займет одно из помещений строящегося торгово-делового центра «Смоленский пассаж-2», девелопером которого выступает «Корпорация А.Н.Д.». Ее гендиректор Саит-Салам Гуцериев сказал, что торговая часть комплекса откроется в начале осени, одновременно с универмагом.

«Стокманн» арендует в «Смоленском пассаже-2» 7500 квадратных метров и займет сразу три этажа. В магазине можно будет найти как привычные, так и новые для ретейлера марки, включая спортивные и стритстайл-бренды.

Кроме «Стокманна» в торгово-деловом центре откроются фуд-холл Eat Market площадью более 2500 квадратных метров и концептуальный корнер сети «М.Видео».

В 2015 году финская Stockmann Group объявила о продаже всех своих универмагов в России. Они перешли к российской Reviva Holdings Ltd., которая договорилась о сохранении названия магазинов до 2023 года. Сейчас в России открыто 11 универмагов «Стокманн», в том числе в Москве, Петербурге и Краснодаре.