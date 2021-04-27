В российских аэропортах могут появиться коридоры для вакцинированных

Минтранс предложил операторам аэропортов создать специальные коридоры для вакцинированных путешественников. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо ведомства.

Изначально с таким предложением в МИД обратилось посольство ОАЭ в Москве. Поэтому речь пока может идти о послаблениях для туристов из этой страны.

В Минтрансе изданию сообщили, что идея создания таких коридоров заслуживает внимания и требует проработки. Там отметили, что этот вопрос нужно обсудить с компетентными органами исполнительной власти, так что окончательных решений по нему пока не принималось. Роспотребнадзор, в свою очередь, уже высказался против инициативы.

Представитель Внуково рассказал, что у аэропорта есть опыт создания различных коридоров для спортивных болельщиков, детских групп, вахтовых бригад. Но нужно понимать предъявляемые к таким коридорам требования Роспотребнадзора и других контролирующих органов для расчета бюджета и планирования инфраструктуры, пояснил он.

В Домодедово отметили, что для оптимизации предполетных и контрольных процедур не хватает единых международных стандартов по использованию данных о привитых пассажирах.