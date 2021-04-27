Журналиста «Дождя» задержали по подозрению в участии в акции в поддержку Навального

Полицейские пришли домой к корреспонденту «Дождя» Алексею Коростелеву и задержали его по подозрению в участии в акции 21 апреля в поддержку Алексея Навального. Об этом говорится на сайте телеканала.

Явившиеся силовики сказали, что один из них участковый, а другой — представитель уголовного розыска. Они отказались называть цель визита пока им не откроют дверь.

Журналиста отвезли в ОВД «Левобережный» для составления протокола по статье 20.2 КоАП (часть статьи не уточняется).

В отделе ему показали два видео: на одном заснят неизвестный молодой человек в черном свитере — как утверждают полицейские, это Коростелев. Сам журналист это отрицает. На втором видео действительно Коростелев в зеленом жилете с надписью пресса и микрофоном «Дождя».

Телеканал отмечает, что на акции 21 апреля Коростелев работал с аккредитацией и редакционным заданием. Он вел трансляции с Моховой улицы и Пушкинской площади.

Полицейские потребовали привести в ОВД редакционное задание, с которым корреспондент работал на акции. После его получения силовики пообещали отпустить журналиста без составления протокола.

21 апреля в десятках городов России прошли акции в поддержку Алексея Навального. МВД оценило численность московского митинга в 6000 человек, петербургского — в 4500. СМИ писали о 10 и 25 тыс. людей на акции в столице.

На московский митинг пришли Юлия Навальная и писатель Дмитрий Быков, а также рэперы Оксимирон, Фейс, Влади и Noize MC. В столице обошлось без массовых задержаний — их число достигло двух десятков. Среди попавших в автозак оказался стендап-комик Кирилл Сиэтлов.

В Петербурге ситуация совершенно иная — там, по данным «ОВД-инфо», количество задержанных превысило 800 человек. Силовики применяли к протестующим дубинки и электрошокеры.