Альбом «Свистки и бумажки» Скриптонита стал доступен на всех стриминг-сервисах

Новый альбом Скриптонита «Свистки и бумажки» стал доступен на всех популярных стриминговых сервисах. Об этом рэпер сообщил в своем инстаграме.

«Свистки и бумажки» — эксклюзив Apple Music. Изначально пластинка должна были выйти 30 марта, но из‑за технической ошибки она на какое‑то время стала доступна пользователям платформы в некоторых странах. По этой причине рэпер решил выпустить альбом за три дня до запланированной даты релиза.

В шестую пластинку вошли 15 треков, длительность которых 50 минут. Среди них — фиты «Рамок нет» с Feduk и «Лепесток» с дуэтом «Сестры».

Предыдущий альбом Скриптонита «2004» вышел в декабре 2019-го и оказался первым релизом, на котором всю музыку музыант написал самостоятельно. В записи приняли участие 104, Райда, M’Dee, Andy Panda и Truwer.