Трансляция церемонии «Оскар-2021» показала худшие рейтинги в истории

Трансляция 93-й церемонии вручения премии «Оскар» показала худшие рейтинги в истории. Ее впервые смотрели меньше 10 млн американцев. Об этом сообщил Deadline со ссылкой на данные Nielsen.

В прямом эфире за церемонией следили только 9,85 млн жителей США — это на 58% меньше, чем год назад. Причем доля молодых зрителей в возрасте от 18 до 49 лет снизилась ее существенее — на 64,2%.

В 2021 году шоу можно было посмотреть не только в телеэфире, но и на онлайн-платформах. В исследовании Nielsen информация о последних не учитывается. Однако даже при этом рейтинги церемонии разочаровывающие.

Организаторы «Оскара» внесли немало изменений: сократили продолжительность вручения наград, перенесли музыкальные номера на красную ковровую дорожку, изменили порядок номинаций и даже пригласили Стивена Содерберга режиссировать трансляцию.

Однако усилия не помогли повысить популярность шоу, которая стабильно снижается в течение уже многих лет. В этом году на антирекорд церемонии дополнительно повлиял еще и выбор фильмов-номинантов — ими стали, в основном, фестивальные, не слишком известные картины.

Церемония «Оскар» прошла в ночь с 25 на 26 апреля. Ее триумфатором стала китайский режиссер Хлоя Чжоу — она выиграла награды за лучший фильм и лучшую режиссуру. Подробнее об оскаровской ночи можно прочитать в материале «Афиши Daily».