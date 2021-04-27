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WSJ: Китай запретил местным медиа писать о победе Хлои Чжао на «Оскаре»

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:39

Китайские социальные сети и поисковики удаляют новости и публикации, посвященные победе режиссера Хлои Чжао и ее фильма «Земля кочевников» на церемонии вручения премии «Оскар». Об этом сообщил The Wall Street Journal.

По информации источников издания, власти Китая запретили местным медиа писать об успехе Чжао из‑за ее «предыдущих публичных высказываний». Такой приказ якобы поступил журналистам из отдела пропаганды Коммунистической партии.

Чжоу стала первой уроженкой Китая, выигравшей «Оскар», однако на родине кинематографистку критикуют из‑за негативных высказываний о стране. В 2013 году режиссер заявила в интервью журналу Filmmaker, что Китай — это место, «где повсюду ложь».

По мнению профессора китайской политики из Университета Южной Калифорнии Стэнли Розена, руководство Китая «не хочет отвлекаться от патриотического послания» в 100-летнюю годовщину Коммунистической партии и потому не рассказывает об успехе Чжоу.

Хлоя Чжоу родилась в Пекине, однако в подростковом возрасте переехала сначала в Лондон, а затем — в США. Там она закончила Нью-Йоркский университет и дебютировала как режиссер. Ее первый полнометражный фильм «Песни, которым научили меня мои братья» в 2015 году был представлен на Каннском кинофестивале.

«Земля кочевников» получила три статуэтки «Оскар» в категориях «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучшая женская роль» (эта награда досталась Фрэнсис МакДорманд). Ранее ленту признали лучшей Гильдия продюсеров Америки (PGA) и британская BAFTA.

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