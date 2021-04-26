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Эминем выпустит коллекцию NFT-объектов. Она вдохновлена детством рэпера

Юлия Онодэра
Вчера в 23:47

Американский рэпер Эминем выпустит коллекцию NFT-арт-объектов. Он создал их в сотрудничестве с маркетплейсом Nifty Gateway и представит на фестивале Shady Con. Об этом сообщил Hypebeast.

Коллекция вдохновлена детством музыканта: комиксами, коллекционными карточками, игрушками и фигурками персонажей, которые он собирал. Арт-объекты, созданные рэпером, дополнят оригинальные инструментальные биты Эминема.

«Я коллекционировал с тех пор, как я был ребенком, все, начиная с книжек комиксов и баскетбольных карточек до игрушек, а также всех рэп-альбомов на кассетах, которые я только мог заполучить. Не так многое изменилось во мне взрослом», — рассказал Эминем.

Рэпер признался, что хотел воссоздать некоторые из своих детских коллекций. Он надеется, что предметы из его NFT-коллекции будут вызывать такое же желание их получить и сохранить. Приобрести арт-работы Эминема можно будет на аукционе 27 апреля в 1.30 по Москве.

Ранее стало известно, что музей Эрмитаж проведет первую NFT-выставку. Тем временем аукционы активно продают NFT-лоты: недавно с молотка ушли картина, созданная роботом Софией, и коллаж художника Майка Винкельмана, известного как Beeple.

Кроме того, сооснователь Twitter Джек Дорси продал свой первый твит в виде невзаимозаменяемого токена. Канадская художница Криста Ким выручила более 520 тыс. долларов за цифровую модель дома, в котором могут жить только виртуальные персонажи. А музыкант The Weeknd заработал 2 млн долларов за песню.

NFT, или невзаимозаменяемый токен, — это запись в блокчейне, которая служит уникальным идентификатором произведения. Она приписывает работу определенному владельцу и позволяет передать ее другому.

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