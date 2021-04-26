В Чернобыльской зоне отчуждения появятся музей и места отдыха

В Чернобыльской зоне отчуждения в ближайшие три года построят современное КПП с музеем и местами для отдыха. Об этом сообщил в фейсбуке замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Проект реализуют в рамках программы «Большое строительство», запущенной в этом году президентом Владимиром Зеленским. Она также предполагает ремонт главных дорог в зоне, который облегчит доступ туристам, экологам и ученым.

«Украина работает над тем, чтобы эта территория стала не местом забвения, а точкой развития. В Чернобыльской зоне уже работает первая солнечная электростанция Solar Chernobyl, есть возможности для создания новых подобных предприятий. Здесь большой потенциал для научно-исследовательских экспедиций», — заявил Тимошенко.

По его словам, за последние три года количество туристов, приезжающих в Чернобыльскую зону, выросло в 16 раз. Одним из интересных направлений для инвестиций он назвал кинопроизводство.

«Постепенно Чернобыль становится одним из туристических магнитов Украины. Символом того, что человечество способно восстанавливаться, если делать выводы из собственных ошибок», — добавил зампред президентского офиса.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла ровно 35 лет назад — 26 апреля 1986 года. Из 30-километровой зоны отчуждения вокруг станции было эвакуировано все население — более 115 тыс. человек. От причин, непосредственно связанных с аварией, погибло около 50 человек, число смертей от отдаленных последствий облучения может достигать 4 тыс.

В июле 2019 года президент Украины Владимир Зеленский открыл Чернобыльскую зону для туристов. О том, нужны ли туристы зоне и как в нее попасть, «Афиша Daily» писала здесь.