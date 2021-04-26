перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Средний мир», «Царь-птица» и «Бог Дьесегей»: в «Иллюзионе» пройдет ретроспектива якутского кино 22:59
Kato Blackmore/Unsplash В Чернобыльской зоне отчуждения появятся музей и места отдыха
В Чернобыльской зоне отчуждения появятся музей и места отдыха 22:33
Писателя Дмитрия Быкова вызвали в полицию. Вероятно, из‑за участия в митинге 21 апреля 22:11
Главред «Медузы» заявил, что издание может закрыться из‑за статуса иноагента 21:36
Инженер из Испании создал версию Telegram с проводами и кнопками. Для своей 96-летней бабушки 21:32
В Турции объявили полный локдаун. Он продлится с 29 апреля по 17 мая 21:03
Alexander Ross/Unsplash В Коммунарке хотели построить филиал Московского зоопарка. Но проект приостановили из‑за пандемии
В Коммунарке хотели построить филиал Московского зоопарка. Но проект приостановили из‑за пандемии 20:51
Конец Штабов Навального, победители «Оскара» и другие новости дня 20:42 Дайджест
Либертарианца Светова арестовали на 9 суток и выписали штраф по делу о призывах к митингам 20:28
Прокуратура признала снос памятника Дзержинскому в Москве незаконным 20:11
Туроператоры оценили, сколько россиян планировало отдыхать в Турции в июне 19:28
Telegram Платежи во всех чатах и две новые веб-версии: Telegram выпустил пакет обновлений
Платежи во всех чатах и две новые веб-версии: Telegram выпустил пакет обновлений 19:01
«Моя сила — в слове»: квир-сообщество «Открытые» подготовило фотопроект ко Дню видимости лесбиянок 18:42
Татьяна Доронина вернется к руководству МХАТом имени Горького 18:41
Энтони Хопкинс получил «Оскар» за лучшую мужскую роль. Но не все остались довольны. Вот почему 18:35
Вышел новый эпизод шоу «Экранная копия». В нем обсудили фильмы по мотивам «Великого Гэтсби» 17:41
«Дом с маяком» В Москве пройдет благотворительная барахолка в поддержку «Дома с маяком»
В Москве пройдет благотворительная барахолка в поддержку «Дома с маяком» 17:20
Агутин потребовал от блогера 1 млн рублей из‑за обвинения певца в масонстве 17:11
В Японии появилось приложение для борьбы с опозданиями. За задержки пользователь получает штраф 16:59
Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы 16:24
Отключить рекламу

В Чернобыльской зоне отчуждения появятся музей и места отдыха

Семён Гудошников
Сегодня в 22:33

В Чернобыльской зоне отчуждения в ближайшие три года построят современное КПП с музеем и местами для отдыха. Об этом сообщил в фейсбуке замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Проект реализуют в рамках программы «Большое строительство», запущенной в этом году президентом Владимиром Зеленским. Она также предполагает ремонт главных дорог в зоне, который облегчит доступ туристам, экологам и ученым.

«Украина работает над тем, чтобы эта территория стала не местом забвения, а точкой развития. В Чернобыльской зоне уже работает первая солнечная электростанция Solar Chernobyl, есть возможности для создания новых подобных предприятий. Здесь большой потенциал для научно-исследовательских экспедиций», — заявил Тимошенко.

По его словам, за последние три года количество туристов, приезжающих в Чернобыльскую зону, выросло в 16 раз. Одним из интересных направлений для инвестиций он назвал кинопроизводство.

«Постепенно Чернобыль становится одним из туристических магнитов Украины. Символом того, что человечество способно восстанавливаться, если делать выводы из собственных ошибок», — добавил зампред президентского офиса.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла ровно 35 лет назад — 26 апреля 1986 года. Из 30-километровой зоны отчуждения вокруг станции было эвакуировано все население — более 115 тыс. человек. От причин, непосредственно связанных с аварией, погибло около 50 человек, число смертей от отдаленных последствий облучения может достигать 4 тыс.

В июле 2019 года президент Украины Владимир Зеленский открыл Чернобыльскую зону для туристов. О том, нужны ли туристы зоне и как в нее попасть, «Афиша Daily» писала здесь.

Подробности по теме
Жители Припяти спустя десятилетия смогли увидеть дом. Все благодаря тикток-экскурсоводу
Жители Припяти спустя десятилетия смогли увидеть дом. Все благодаря тикток-экскурсоводу
События недели на afisha.ru
боевик
Гнев человеческий
Воссоединение Гая Ричи и Джейсона Стэтема в триллере про инкассаторов
классика
Гендель. Телеман. Вивальди
Аутентичный оркестр с восходящей оперной звездой
драма
Великий
Джонни Депп в роли отчаянного фотографа
электроника
Infected Mushroom
Самая популярная израильская электроника
поп
Егор Крид
Любвеобильная поп-звезда, сбежавшая от Тимати
исторический
Чернобыль
Чернобыльская катастрофа глазами Данилы Козловского
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить