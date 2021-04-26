Писателя Дмитрия Быкова вызвали в полицию. Вероятно, из‑за участия в митинге 21 апреля

Писателя Дмитрия Быкова вызвали в полицию для составления административного протокола. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката «Правозащиты Открытки» Гаджи Алиева.

По словам юриста, Быков приедет в отделение полиции «Раменки» 27 апреля. Ему вменяют некое административное правонарушение. По предварительным данным, оно связано с участием Быкова в несогласованном митинге в поддержку Алексея Навального 21 апреля.

Координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников предположил, что протокол составят о присутствии на протестной акции, а не о призывах к участию в ней. В этом случае писателю грозит штраф от 10 до 20 тыс. рублей или обязательные работы.

«Других подробностей сотрудники полиции не передавали, вручили повестку и все», — добавил Прянишников. Сам Дмитрий Быков ситуацию никак не прокомментировал.

21 апреля в десятках городов России прошли акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, находящегося в тюрьме. МВД оценило численность московского митинга в 6000 человек, петербургского — в 4500. СМИ писали о 10 и 25 тыс. людей на акции в столице.

На московский митинг, помимо Быкова, пришли Юлия Навальная, а также рэперы Оксимирон, Фейс, Влади и Noize MC. В столице обошлось без массовых задержаний — их число достигло двух десятков. Среди попавших в автозак оказался стендап-комик Кирилл Сиэтлов.

В Петербурге ситуация совершенно иная — там, по данным «ОВД-Инфо», количество задержанных превысило 800 человек. Силовики применяли к протестующим дубинки и электрошокеры.