В Турции объявили полный локдаун. Он продлится с 29 апреля по 17 мая

В Турции объявили полный локдаун с 29 апреля по 17 мая в связи с активным распространением коронавируса. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телетрансляцию обращения президента страны Тайипа Эрдогана.

Карантин начнется в 19.00 29 апреля и не будет снят вплоть до 5.00 17 мая. В этот период перестанут работать детские сады и школы Турции. Остальные учебные заведения перейдут на удаленный режим, экзамены будут отложены.

«Все офисы, рабочие места, кроме отдельно оговоренных со стороны МВД, будут закрыты. Междугородные поездки будут осуществляться по обязательному разрешению, общественный транспорт будет работать с 50%-ной загруженностью», — заявил Эрдоган.

По словам президента, целью локдауна, который продлится вплоть до завершения священного для мусульман месяца Рамадан, станет «снижение темпов заболеваемости коронавирусом до 5000 случаев в сутки». В последние дни заболевших было около 40–50 тыс.

На две с половиной недели турецкие отели прекратят оформлять бронирование и введут жесткий карантинный режим. Кроме того, в стране будет действовать комендантский час в вечернее и ночное время.