Конец Штабов Навального, победители «Оскара» и другие новости дня

В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения «Оскаров». Триумфатором стала «Земля кочевников» Хлои Чжао, которая получила сразу три статуэтки, в том числе за лучший фильм, режиссуру и женскую роль.

Мы собрали самые яркие твиты и мемы о прошедшей церемонии, а также рассказали, почему не всех устроила победа Энтони Хопкинса.

Прокуратура приостановила деятельность Штабов Навального до решения по иску об экстремизме. После этого штабы по всей России объявили о прекращении работы и заморозили страницы в соцсетях.

Владимир Путин подписал указ о призыве на сборы военнослужащих запаса. Скоро им начнут приходить повестки.

Полиция возбудила административное дело после проверки интервью Дудя на предмет пропаганды наркотиков. О каком именно интервью идет речь, не уточняется.

В России выявили 8803 новых случая коронавируса. За сутки вылечился 6631 пациент, умерли — 356.

В Минцифре предложили дать пользователям возможность удалять предустановленные приложения. «Яндекс» и Huawei поддержали инициативу.

Telegram добавил новые функции и выпустил еще две веб-версии приложения. Теперь продавать и покупать можно в любом чате или канале, а в голосовых чатах стало больше информации об участниках.

В Москве вручили премию «Ника» сразу за два года. Главные награды получили фильмы «Француз» и «Дорогие товарищи!», остальных лауреатов смотрите здесь.

Руководителем МХАТа имени Горького вновь станет Татьяна Доронина. Согласно новой редакции устава театра, теперь его главой будет президент, а не худрук.

Леонид Агутин потребовал от блогера Ильи Мамаева 1 млн рублей в качестве моральной компенсации. Тот назвал певца масоном и обвинил в «психопрограммировании» россиян при помощи клипа «Включите свет».

Земфира выпустила лирик-видео на песню «Пальто» с недавнего альбома «Бордерлайн». Режиссером выступила Рената Литвинова.

В сети появился тизер экранизации мюзикла «Вестсайдская история», которую снял Стивен Спилберг. Премьера картины намечена на 10 декабря.

15 мая в московском «Балчуг Кемпински» пройдет благотворительная барахолка в поддержку «Дома с маяком». На ней можно будет не только купить одежду, обувь и аксессуары, но и попробовать шампанское и сыры, сделать макияж и укладку или поучаствовать в розыгрыше.

На ютьюб-канале «Кино ТВ» появился новый эпизод программы «Экранная копия». Ведущий Евгений Стаховский и кинокритик Настасья Горбачевская обсудили роман «Великий Гэтсби» Фрэнсиса Скотта Фицджеральда и фильмы, поставленные по нему.