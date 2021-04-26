Либертарианца Светова арестовали на 9 суток и выписали штраф по делу о призывах к митингам

Савеловский суд Москвы арестовал либертарианца Михаила Светова на 9 суток по делу о призывах к митингам в поддержку Навального. Также ему выписали штраф в 30 тыс. рублей, пишет «МБХ медиа» со ссылкой на самого Светова.
«У меня оба дела по 20.2, часть 2, — за январские митинги и за последние, которые прошли. Дело было рассмотрено молниеносно», — пояснил либертарианец.
Вечером 24 апреля Михаила Светова задержали после обыска в его квартире. Адвокат политика сказал, что обыск был связан с делом о развратных действиях в отношении несовершеннолетней. После задержания либертарианец провел два дня в СИЗО. По его словам, этот срок не будет учтен в счет времени ареста.