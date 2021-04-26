Туроператоры оценили, сколько россиян планировало отдыхать в Турции в июне

Ассоциация туроператоров России подсчитала, сколько россиян планировало отдыхать в Турции в июне. Об этом АТОР сообщила на своем сайте, отреагировав на рекомендацию Татьяны Голиковой не продавать туры на лето.

По подсчетам турфирм, в Турцию в июне рассчитывали улететь более 338 тыс. путешественников. Кроме того, свыше 533 тыс. россиян были вынуждены отказаться от поездки в Турцию с 15 апреля по 31 мая из‑за антикоронавирусных ограничений.

В оперштабе по борьбе с COVID-19 пока не планируют возобновлять авиасообщение с Турцией, приостановленное 12 апреля. Обстановку в Танзании, в которую также временно перестали летать самолеты, назвали «сложной».

Голикова попросила туркомпании не реализовывать туры в эти две страны, «пока не будет принято окончательное решение, оценивающее эпидемиологическую ситуацию», и «максимально аккуратно» относиться к финансовым ресурсам россиян.