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Туроператоры оценили, сколько россиян планировало отдыхать в Турции в июне

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:28

Ассоциация туроператоров России подсчитала, сколько россиян планировало отдыхать в Турции в июне. Об этом АТОР сообщила на своем сайте, отреагировав на рекомендацию Татьяны Голиковой не продавать туры на лето.

По подсчетам турфирм, в Турцию в июне рассчитывали улететь более 338 тыс. путешественников. Кроме того, свыше 533 тыс. россиян были вынуждены отказаться от поездки в Турцию с 15 апреля по 31 мая из‑за антикоронавирусных ограничений.

В оперштабе по борьбе с COVID-19 пока не планируют возобновлять авиасообщение с Турцией, приостановленное 12 апреля. Обстановку в Танзании, в которую также временно перестали летать самолеты, назвали «сложной».

Голикова попросила туркомпании не реализовывать туры в эти две страны, «пока не будет принято окончательное решение, оценивающее эпидемиологическую ситуацию», и «максимально аккуратно» относиться к финансовым ресурсам россиян.

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