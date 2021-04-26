Платежи во всех чатах и две новые веб-версии: Telegram выпустил пакет обновлений

Telegram позволил принимать платежи в любом чате, заранее предупреждать о предстоящих голосовых чатах и запустил две новые версии приложения для браузера. Об этом говорится в блоге компании.
Продавцы теперь могут принимать платежи кредитными картами с помощью 8 встроенных платежных систем. Функцию получится подключить в любом чате, включая группы и каналы.
Оплата будет доступна в любом приложении Telegram, в том числе для ПК. А подключить свой магазин к системе оплаты можно без согласования с администрацией мессенджера.
Администраторы групп и каналов теперь могут запланировать голосовой чат на определенное время. Участники сообщества увидят таймер с обратным отсчетом и смогут подписаться на уведомление о начале чата.
Кроме того, в голосовых чатах появилось больше информации о присоединившихся к нему. Посмотреть фотографию и данные «О себе» любого участника можно прямо из окна чата.
Одновременно появились сразу две новые веб-версии Telegram — Telegram Web K и Telegram Web Z. Обе поддерживают анимированные стикеры, ночной режим и папки для чатов. Они работают не только на ПК, но и на мобильных устройствах.
Из других нововведений Telegram
- Быстрое приближение: увеличить фотографии и видео теперь можно, не открывая их: достаточно потянуть за изображение двумя пальцами.
- Видеозаписи можно перематывать назад и вперед. Пользователям Android для этого нужно удерживать пальцем левую или правую часть экрана, на iOS перемотка включается клавишами +/-.
- При появлении бокового меню и возвращении в чат из списка чатов появились новые анимации. Это сделало переходы более плавными.