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Платежи во всех чатах и две новые веб-версии: Telegram выпустил пакет обновлений

Семён Гудошников
Сегодня в 19:01

Telegram позволил принимать платежи в любом чате, заранее предупреждать о предстоящих голосовых чатах и запустил две новые версии приложения для браузера. Об этом говорится в блоге компании.

Продавцы теперь могут принимать платежи кредитными картами с помощью 8 встроенных платежных систем. Функцию получится подключить в любом чате, включая группы и каналы.

Оплата будет доступна в любом приложении Telegram, в том числе для ПК. А подключить свой магазин к системе оплаты можно без согласования с администрацией мессенджера.

Администраторы групп и каналов теперь могут запланировать голосовой чат на определенное время. Участники сообщества увидят таймер с обратным отсчетом и смогут подписаться на уведомление о начале чата.

Кроме того, в голосовых чатах появилось больше информации о присоединившихся к нему. Посмотреть фотографию и данные «О себе» любого участника можно прямо из окна чата.

Одновременно появились сразу две новые веб-версии Telegram — Telegram Web K и Telegram Web Z. Обе поддерживают анимированные стикеры, ночной режим и папки для чатов. Они работают не только на ПК, но и на мобильных устройствах.

Из других нововведений Telegram


  • Быстрое приближение: увеличить фотографии и видео теперь можно, не открывая их: достаточно потянуть за изображение двумя пальцами.
  • Видеозаписи можно перематывать назад и вперед. Пользователям Android для этого нужно удерживать пальцем левую или правую часть экрана, на iOS перемотка включается клавишами +/-.
  • При появлении бокового меню и возвращении в чат из списка чатов появились новые анимации. Это сделало переходы более плавными.
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