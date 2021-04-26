Платежи во всех чатах и две новые веб-версии: Telegram выпустил пакет обновлений

Telegram позволил принимать платежи в любом чате, заранее предупреждать о предстоящих голосовых чатах и запустил две новые версии приложения для браузера. Об этом говорится в блоге компании.

Продавцы теперь могут принимать платежи кредитными картами с помощью 8 встроенных платежных систем. Функцию получится подключить в любом чате, включая группы и каналы.

Оплата будет доступна в любом приложении Telegram, в том числе для ПК. А подключить свой магазин к системе оплаты можно без согласования с администрацией мессенджера.