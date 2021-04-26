Вышел новый эпизод шоу «Экранная копия». В нем обсудили фильмы по мотивам «Великого Гэтсби»

Герои программы обсудили, какая экранизация лучше, можно ли назвать Гэтсби маргиналом и о чем снимает Баз Лурманн.

На ютьюб-канале «Кино ТВ» появился новый эпизод программы «Экранная копия». В нем ведущий Евгений Стаховский и кинокритик Настасья Горбачевская обсуждают роман «Великий Гэтсби» Фрэнсиса Скотта Фицджеральда и фильмы, поставленные по нему.

«Роберт Редфорд и Миа Фэрроу плохо справились со своими ролями? Почему Фицджеральду не понравилась первая экранизация?» — ответы на такие вопросы попытались дать ответы участники дискуссии.

«Экранная копия» — это серия образовательных бесед о фильмах, основанных на книгах. Эксперты разбирают литературные основы каждой картины, сценарные и художественные приемы, к которым прибегали режиссеры, перенося всем известный сюжет на экран.

В предыдущем выпуске программы кинокритик Алексей Филиппов провел беседу с Евгением Стаховским о книге Пьера Булля «Планета обезьян» и ее киноадаптациях. Вместе с литературоведом Галиной Юзефович и психологом Марией Бразговской они проанализировали взаимосвязь «Планеты обезьян» и жизни выдающегося американского приматолога Дайан Фосси, а также поговорили о том, в чем обаяние животных на экране и почему люди сопереживают именно им, а не себе подобным.