В Москве пройдет благотворительная барахолка в поддержку «Дома с маяком»

15 мая в отеле «Балчуг Кемпински Москва» пройдет восьмая благотворительная барахолка в поддержку фонда «Дом с маяком». Об этом «Афише Daily» рассказали представители организации.

На барахолке будет представлено более 3000 единиц одежды, обуви и аксессуаров. Участие в мероприятии уже подтвердили более 40 брендов, включая Bosco di Ciliegi, Swarovski, Stefanel, Navigare, Victoria Andreyanova, «Эконика», Roseville, Pe for Girls, Amova Jewelry, «Берегите птиц» и Chaika Store.

Также на барахолке можно будет купить новые и винтажные предметы гардероба от частных лиц и звезд театра, музыки, кино и спорта. Весь день для гостей будет работать бьюти-студия от «Натюрель», где будут делать макияж и укладку.

На фуд-маркете можно будет попробовать шампанское, сыры от сыроварни DolceLatte, хлеб из пекарни «Хлеб и еда», колбасы от крестьянского фермерского хозяйства «Еремкина». Кофейня Camera Obscura весь день будет угощать посетителей кофе, а «Черноголовка» — соками и водой.

За музыкальное сопровождение отвечает «Аудиошкола DJ Грува», а для детей на протяжении всего дня будет работать интерактивная зона от центра «БК Клуб». Также в программе благотворительный розыгрыш, среди призов которого — билеты в театры и музеи, сертификат от медицинского центра и уик-энд на двоих в номере отеля Kempinski.

В прошлом году барахолка собрала рекордные 4 млн 880 тыс. рублей, которые в полном объеме передали «Дому с маяком», а гостями мероприятия стали актрисы и актеры Дарья Мельникова, Александр Петров, Юлия Хлынина, Клавдия Коршунова и другие знаменитости. В этом году барахолка также ждет в гости звезд российского театра и кино.