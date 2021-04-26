Агутин потребовал от блогера 1 млн рублей из‑за обвинения певца в масонстве

Певец Леонид Агутин подал в арбитражный суд Орловской области иск к блогеру Илье Мамаеву и потребовал компенсировать моральный ущерб в размере 1 млн рублей. Ему не понравилось, как автор видео рассуждает на тему коронавируса и обвиняет артиста в масонстве.

В видео Мамаев делится мнением, что COVID-19 придумали масоны, желающие очистить планету от лишних людей и «проредить» человечество. Он считает, что для этого масоны занимаются «психопрограммированием» населения, в том числе россиян. Как наглядный пример Мамаев приводит клип на песню Агутина «Включите свет», который, по словам блогера, в 2020 году сильно повлиял на массовое сознание жителей России.