Агутин потребовал от блогера 1 млн рублей из‑за обвинения певца в масонстве

Певец Леонид Агутин подал в арбитражный суд Орловской области иск к блогеру Илье Мамаеву и потребовал компенсировать моральный ущерб в размере 1 млн рублей. Ему не понравилось, как автор видео рассуждает на тему коронавируса и обвиняет артиста в масонстве.
В видео Мамаев делится мнением, что COVID-19 придумали масоны, желающие очистить планету от лишних людей и «проредить» человечество. Он считает, что для этого масоны занимаются «психопрограммированием» населения, в том числе россиян. Как наглядный пример Мамаев приводит клип на песню Агутина «Включите свет», который, по словам блогера, в 2020 году сильно повлиял на массовое сознание жителей России.
Агутин расценил слова автора ролика как оскорбление и клевету. Помимо денежной компенсации певец добивается полного запрета на использование своих клипов в материалах блогера.
Однако суд отказался рассматривать иск из‑за того, что артист не предоставил всех документов, подтверждающих уплату госпошлины. Он также не указал, на каких законах основываются его требования, и не предоставил ролик Мамаева и клип. Суд дал Агутину время до 24 мая, чтобы подготовить все недостающие документы.
Видео под названием «Какой свет включает Агутин» пропало с ютьюб-канала Мамаева, но его копии успели загрузить в сеть.