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В Японии появилось приложение для борьбы с опозданиями. За задержки пользователь получает штраф

Константин Зорниченко
Сегодня в 16:59

Разработчики в Японии создали приложение Mezamee, которое учит вовремя просыпаться и выходить из дома. Об этом сообщает Sora News 24.

За опоздания программа назначает человеку штраф. Пользователь сам задает условия и определяет сумму, которая будет списываться у него с карты. Свое местоположение нужно отмечать в картах Google. Если человек не находится в обозначенное время в 100 метрах от стартовой точки, он теряет деньги.

Японские пользователи соцсетей уже оставили комментарии к приложению. Кто‑то рад, что наконец-то «перестанет быть совой», некоторые надеются, что теперь у них появится больше свободного времени, а у кого‑то возник вопрос о том, будут ли с них списываться деньги, если они уснут в метро по дороге на работу.

Авторы проекта планируют расширить функции программы — например, дать юзерам возможность установить дату и время на неделю вперед.

В прошлом году стало известно, что для Apple Watch разработали приложение NightWare, которое должно помочь пользователям справиться с ночными кошмарами. К программе смогут получить доступ пользователи от 22 лет после рекомендации врача.

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