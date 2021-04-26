26 апреля, в День видимости лесбиянок, квир-сообщество «Открытые» опубликовало фотопроект, в котором участвовало 11 героинь из пяти городов. У девушек спросили: «В чем твоя сила?».

Все снимки сделаны в квир-френдли местах. В их числе бары Ossi в Санкт-Петербурге, «Дом культур» в Москве и Werk в Казани. Везде фотографы использовали поляроид — так авторы проекта хотели наполнить его теплой домашней атмосферой.

«Мы дали полную свободу героиням в выборе образов и фотографкам в формате съемки. Так мы получили абсолютно разные снимки — в них проглядывается и четкий перфекционизм, и очаровательная небрежность, и легкость, и задумчивость. Такой подход к съемке дает зрителю возможность увидеть, что у лесбиянок нет определенных шаблонов и стереотипов», — пишут «Открытые».

Москва