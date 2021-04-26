26 апреля, в День видимости лесбиянок, квир-сообщество «Открытые» опубликовало фотопроект, в котором участвовало 11 героинь из пяти городов. У девушек спросили: «В чем твоя сила?».
Все снимки сделаны в квир-френдли местах. В их числе бары Ossi в Санкт-Петербурге, «Дом культур» в Москве и Werk в Казани. Везде фотографы использовали поляроид — так авторы проекта хотели наполнить его теплой домашней атмосферой.
«Мы дали полную свободу героиням в выборе образов и фотографкам в формате съемки. Так мы получили абсолютно разные снимки — в них проглядывается и четкий перфекционизм, и очаровательная небрежность, и легкость, и задумчивость. Такой подход к съемке дает зрителю возможность увидеть, что у лесбиянок нет определенных шаблонов и стереотипов», — пишут «Открытые».
Москва
Елена Костюченко, журналистка:
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«Моя сила — в желаниях и чудесах. Я умею желать. А чудеса просто случаются».
minamilk, иллюстраторка:
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«Моя сила — в утке, в зайце, в пальцах».
Оксана Васякина, поэтесса, писательница:
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«Моя сила — в слове».
Лиза Андрошина, диджей:
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«Моя сила — в людях вокруг и в том, как я вижу мир».
Санкт-Петербург
Инна Боярова, блогерка, феминистка, активистка:
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«Моя сила — в людях и в умении изобретать решение для любой проблемы».
Виктория Дини, практикующая фототерапевтка и документалистка:
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«Моя сила в том, чтобы смотреть и видеть живое во всех его красках и говорить о нем — словами и фотографиями, движением тела и собственным голосом. Всей собой».
Наташа Тюлешина, писательница:
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«Моя сила — в умении шутить, когда [ужас], и просить открыть заднюю [дверь] в маршрутке!»
Камила, татуировщица и блогерка:
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«Моя сила — в независимости и гибкости ума. Относиться к себе с большим трепетом — самое гибкое и независимое мое достижение».
Казань, Екатеринбург, Красноярск
Елена Догадина, журналистка, создательница подкастной серии «Будни лесбиянки»
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«Моя сила в том, что этот вопрос вызывал во мне бурю эмоций, я отнесла их психотерапевту и откопала в себе одну из самых больших травм, вызванных невозможностью подростком найти сообщество своих, потому что в середине нулевых в татарстанском поселке не то чтобы было много лесбиянок. Теперь я пишу об этом для квир-журнала. Надо передать маленькой Лене, что все будет хорошо!»
Егана Джаббарова, поэтесса:
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«Моя сила, как и главное проклятие, в моей прямоте и смелости, я не могу и не хочу жить в мире, где нужно врать или соответствовать чему бы то ни было, я почти уверена, что только дорога правды самому себе и борьбы за самого себя, невозможная без страха, единственно верная. Идти туда, где страшно, и говорить, даже когда все молчат, — путь неизбежно трудный, но стоящий того».
Аня Соболь, исследовательница с рюкзаком, камерой и диктофоном:
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«Моя сила — в способности перемещаться, как в машине времени, от себя-взрослой к себе-ребенку и обратно, играть, создавать и любить людей и животных»